Liderul AUR, George Simion, a transmis un mesaj de forță după ce CCR le-a dat dreptate suvernaiștoilor și a respins legea care limita accesul românilor la economiile din pilonul de pensii private.

„Pensiile private vor rămâne accesibile celor care au contribuit la ele. Contestația AUR a fost admisă!” a scris George Simion.

Marți, după mai multe amânări, magistrații de la CCR au decis că proiectul este neconstituțional, așadar el nu se aplică.

Sesizările depuse la CCR contestă mai ales limitarea plății unice și introducerea „fondurilor de plată” separate, considerate o ingerință nejustificată în dreptul de proprietate asupra banilor acumulați în conturile individuale de participanți.