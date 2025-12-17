Liderul AUR, George Simion, a anunțat miercuri că partidul său va depune moțiuni simple împotriva miniștrilor de Interne și al Justiției. Liderul opoziției a precizat că votul asupra celor două demersuri parlamentare este programat pentru data de 22 decembrie.

„Depunem moțiuni împotriva miniștrilor de Interne și Justiție. Votul e pe 22 decembrie. Așteptăm votul!”, a scris Simion într-o postare pe Facebook, acuzând actualul guvern de incompetență și pasivitate în fața problemelor din sistemele de ordine publică și justiție.

Simion a mai spus că AUR cere demisia celor doi miniștri și că formațiunea sa va solicita sprijinul celorlalte partide parlamentare pentru adoptarea moțiunilor.

„Toți susținătorii USR să fie atenți aici, pentru că noi depunem acum moțiune împotriva lui Predoiu. 42 de senatori semnează această moțiune, să vedem voi, ca susținători ai USR, dacă susțineți moțiunile simple împotriva ministrului de interne și împotriva ministrului justiției. Altfel, totul o să pară o răfuială a voastră pentru șefii serviciilor și șefii parchetelor. Aveți până luni, când se votează aceste moțiuni, să vă convingeți senatorii care spun că sunt reformiști, progresiști alături de voi, să semneze și să voteze aceste moțiuni. Până luni nu e mult, pe 22 decembrie se votează, așa că Predoiu și Marinescu pot pleca.”, a declarat George Simion în clipul postat.