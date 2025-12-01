Zeci de mii de oameni participă la cel mai mare marș organizat de AUR, de Ziua Națională, în cetatea Alba Carolina. George Simion conduce marșul care a străbătut cele mai importante străzi din oraș. El este însoțit de familie, respectiv de soția sa, Ilinca, și de fiul lor, Radu. În cetate, sute de oameni cer demisia lui Nicușor Dan.
UPDATE 13:00 – George Simion și zeci de mii de oameni au ajuns la Catedrala Reîntregirii Neamului din Alba Iulia. La intrare, oameni i-au urat bun venit și i-au cerut să îi reprezinte cu cinste și onoare.
UPDATE 11:10 – Susținătorii liderului partidului AUR scandează „Nicușor, demisia!”
UPDATE 10:20 – „La mulți ani! Avem o problemă aici cu Jandarmeria care ne plimbă oriunde, numai să nu ne unim eforturile și să nu ne unim cu ceilalți patrioți. Suntem 10.000 de oameni. Ne blochează. Sper să se rezolve și să fim lăsați în pace, să ne desfășurăm manifestația. Așa cum am zis, suntem, efectiv, în șanțurile cetății. Ne pun să ocolim cetatea”, a declarat Simion.
Alexandra Păcuraru: „Iubirea de 1 Decembrie ne-a adus din nou împreună. Când vă temeți, scoateți crucea – ea aduce lumină și curaj”
„La mulți ani, România! Să știți că astăzi au picat zidurile dezbinării și răutății dintre noi. Nu suntem 10.000, așa cum a spus dl președinte. Suntem peste 15.000, dar pentru că suntem atât de dispersați pare că suntem doar 10.000. Am observat un lucru – iubirea de 1 Decembrie ne-a adus laolaltă și diferențele ne-au făcut să fim mai puternici împreună. Am văzut multă susținere și am văzut oameni cu copii mici veniți din Diasporă. Asta ne spune multe. Trebuie să dăm toată cunoștința noastră eroilor noștri și să ne gândim că ei, dacă au reușit să facă România mare, au făcut-o prin unitate și sinceritate. Și atunci când vă temeți și vă lăsați intimidați de cei acre ne conduc, scoateți crucea și sfânta cruce va aduce lumină și va da curaj inimii voastre să continuați. Deci, la mulți ani!”, a declarat Alexandra Păcuraru.