Zeci de mii de oameni participă la cel mai mare marș organizat de AUR, de Ziua Națională, în cetatea Alba Carolina. George Simion conduce marșul care a străbătut cele mai importante străzi din oraș. El este însoțit de familie, respectiv de soția sa, Ilinca, și de fiul lor, Radu. În cetate, sute de oameni cer demisia lui Nicușor Dan.

UPDATE 13:00 – George Simion și zeci de mii de oameni au ajuns la Catedrala Reîntregirii Neamului din Alba Iulia. La intrare, oameni i-au urat bun venit și i-au cerut să îi reprezinte cu cinste și onoare.

UPDATE 11:10 – Susținătorii liderului partidului AUR scandează „Nicușor, demisia!”

UPDATE 10:20 – „La mulți ani! Avem o problemă aici cu Jandarmeria care ne plimbă oriunde, numai să nu ne unim eforturile și să nu ne unim cu ceilalți patrioți. Suntem 10.000 de oameni. Ne blochează. Sper să se rezolve și să fim lăsați în pace, să ne desfășurăm manifestația. Așa cum am zis, suntem, efectiv, în șanțurile cetății. Ne pun să ocolim cetatea”, a declarat Simion.