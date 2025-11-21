„Felicitări, Makaveli, pentru retragerea în favoarea Ancăi Alexandrescu! Unirea poporului român e unica soluție!”, a transmis, vineri, George Simion într-un mesaj pe Facebook.

Ulterior, Simion a făcut un apel și către electoratul suveranist să urmeze exemplul lui Makaveli și să nu-și irosească votul pentru Primărie, deoarece candidaților sistemului le este tot mai frică.