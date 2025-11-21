Liderul AUR George Simion a transmis joi un mesaj de unitate și mobilizare exemplară, după anunțul lui Virgil Alexandru Zidaru, cunoscut sub numele de Makaveli, că se retragerea din cursa pentru Primăria Capitalei în favoarea Ancăi Alexandrescu

„Felicitări Makaveli pentru retragerea în favoarea Ancăi Alexandrescu! Unirea poporului român e unica soluție!”, a transmis, vineri, George Simion într-un mesaj pe Facebook. 

Ulterior, Simion a făcut un apel și către electoratul suveranist să urmeze exemplul lui Makaveli și să nu-și irosească votul pentru Primărie, deoarece candidaților sistemului le este tot mai frică.

