Liderul AUR George Simion a cerut, luni, demisia premierului Ilie Bolojan, într-un discurs dur susținut de la tribuna Parlamentului, acuzând Guvernul de creșterea taxelor, colectare fiscală slabă și distrugerea locurilor de muncă.

„Ne vorbiți de o colectare mai bună, dar în urma măririi taxelor de către dvs ați avut o colectare mai proastă și ați desființat multe firme, inclusiv la Bihor, și ați desființat multe locuri de muncă. În loc să tăiați doar de la nevoiași, puteați să veniți cu un program de relansare economică, care s-a lăsat foarte mult așteptat, dar nu a mai venit. În loc să vă țină PSD încă 6 luni la guvernare – în care dvs falimentați România – poate economisim timpul românilor și nu ne mai batem joc cu niște soluții care nu sunt soluții.

Dați-vă demisia, dl Bolojan, dacă nu sunteți în stare. Și dacă credeți dvs că sunteți în stare, să știți că noi suntem aici pentru a vota trecerea la 300 de parlamentari, nu la 400 și un pic; pentru a tăia banii de la partide; pentru a reveni la alegerea primarilor în două tururi; pentru a scăpa de evaziunea fiscală prin taxarea inversă a TVA-ului, singura soluție viabilă. Aplicați soluții pentru că alternativa există doar dvs sunteți prea slab ca să o aplicați. Vă mulțumesc!”, a declarat liderul AUR George Simion de la tribuna Parlamentului.

Foto articol – Inquam Photos / George călin