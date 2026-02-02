Liderul suveraniștilor George Simion anunță un protest pe 12 februarie față de taxele și impozitele impuse de premierul Ilie Bolojan. Invitat la Makaveli TV, un produs marca REALITATEA PLUS, George Simion a spus că premierul trebuia să rezolve problema deficitului prin investiții, nicidecum luând pâinea de la gura românilor.

Simion spune că inițiativa este deschisă tuturor categoriilor profesionale nemulțumite de taxe, biruri și situația economică.

„Am venit cu această inițiativă… Pe 12 februarie o să mă duc într‑o piață cu niște colegi, 10, 20, 50… și ne oprim. Simbolic, la ora 12, al 12‑lea ceas, tragem un semnal de alarmă”, a spus Simion.

Acesta a făcut apel la participare națională: „Ne conectăm toată România și încurajăm ca pe 12 februarie, indiferent unde sunt, să se oprească și să‑și manifeste protestul cum știu ei mai bine: agricultorii din Suceava, ciobanii din țară, feroviari.”

Simion a adăugat că acțiunea este deschisă tuturor celor care se simt împovărați de taxe: „Cei care vor să se ridice împotriva taxelor și birurilor pot face acest gest, într‑o inițiativă națională”, menționând și implicarea „persoanelor cu dizabilități”, care, spune el, sunt la rândul lor afectate de politicile actuale.

Liderul AUR prezintă acțiunea drept un protest pașnic, sincronizat, menit să transmită un mesaj comun către autorități.

