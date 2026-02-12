Minerii au refuzat să intre în schimbul trei și au transmis că, în cazul în care bonurile de masă vor fi eliminate, vor declanșa greva. Aceștia au făcut apel chiar și la postul de televiziune Realitatea PLUS pentru a vorbi despre nemulțumirile lor, lucru care s-a întâmplat.

Într-o intervenție telefonică, președintele executiv al Sindicatului Mine Energie Oltenia, Jan Popescu, a declarat în exclusivitate pentru Realitatea PLUS că nemulțumirile angajaților sunt legate direct de condițiile de muncă și de diminuarea veniturilor.