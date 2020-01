Gentlemen’s Corner aniversează 10 ani(P)

Gentlemen’s Corner a împlinit 10 ani de activitate. În tot acest timp, am rămas fideli misiunii noastre: Eleganță și calitate la un preț corect.

Gentlemen’s Corner v-a provocat să vă bucurați de viață, de lucrurile frumoaseși de ideile deosebite. Am introdus cele mai noi materiale apărute pe piața globală, am creat mereu colecții ce îmbină clasicul cu cele mai moderne tendințe. Am mărit continuu gama de produse, am introdus modele unice pe piața din România.

În acești ani am avut zeci de mii de clienți, am îmbrăcat vedete, oameni politici, intelectuali, fotbaliști, milionari, corporatiști, medici sau avocați, de fapt oameni care apreciază frumosul. Am făcut tot posibilul să ne mulțumim clienții, mulți ne-au rămas fideli și ne-au devenit chiar prieteni.

De la costumele business la modelele îndrăznețe ale jachetelor casual, de la celebrele ținute Black Tie la ținute sport, de la cămășile fine la tricourile Polo, de la butoni prețioși la sneakers, Gentlemen’s Corner oferă tot ce ține de vestimentația unui bărbat ce apreciază eleganța și confortul.

Oferind serviciile custom-made (costume la comandă, cămăși pe măsură, pantofi la comandă) alături de produsele gata făcute, am urmărit cu deosebită atenție detaliile, respectând cu strictețe principiile unui gentleman.

In 2020 am inaugurat un nou sediu, în apropierea Palatului Kiseleff, păstrând aceeași atmosferă deosebită de rafinament. Adresa Flagship Store este Str. Ady Endre nr. 11, sector 1, București. Stilul Gentlemen’s Corner evoluează, dar principiile după care ne ghidăm rămân aceleași.

Vă mulțumim că ați fost alături de noi în toți acești ani!

Vă așteptăm în magazinele noastre:

Gentlemen’s Corner Flagship Store

Str. Ady Endre nr. 11, sector 1, București (in apropiere de Palatul Kiseleff)

0729 907934

Gentlemen’s Corner Store – Apaca

Bd. Iuliu Maniu nr. 7, sector 6, București (Galeria de Modă Apaca)

0723 388786

Magazin online

www.gentlemenscorner.ro