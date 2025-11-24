Aproape 130 de consumatori din Sectorul 5 au rămas fără gaze naturale după ce Distrigaz Sud a fost nevoită să întrerupă alimentarea din cauza unui incident la instalația care deservește imobilul. Furnizarea va fi reluată după remedierea defecțiunilor și efectuarea reviziei tehnice de către un operator autorizat.

 

Sursa: Realitatea de Bucuresti

