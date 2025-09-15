Mii de funcționari publici s-au adunat în Piața Victoriei, chiar în ziua în care Executivul ar trebui să adopte pachetul legislativ privind eliminarea a 13.000 de locuri de muncă din administrațiile locale.

În semn de solidaritate cu protestatarii, angajații aparatului guvernamental au inițiat și ei un protest spontan și au întrerupt lucrul.