Fugarul Sebastian Ghiță și falsul suveranist Victor Ponta au luat de la popor peste 34,5 milioane de lei după alegerile prezidențiale din acest an! Sunt date oficiale publicate de Autoritatea Electorală Permanentă. Televiziunea lui Ghiță l-a promovat masiv pe Ponta în campanie, iar pe cei doi îi leagă o relație veche. În plus, apar noi dezvăluiri: jurnalistul Mihai Belu susține că DNA ar fi intrat pe fir după ce firmele lui Ghiță ar fi făcut presiuni pentru a prelua întreținerea Arenei Naționale.

Victor Ponta, cel care s-a dat drept suveranist la alegerile prezidențiale din acest an, și-a făcut campanie la televiziunea deținută de fugarul Sebastian Ghiță, un apropiat vechi al lui Ponta. Presa a scris în ultimii ani de multe ori despre cei doi.

Potrivit Autorității Electorale Permanente, pentru alegerile din acest an statul i-a rambursat lui Victor Ponta peste 34,5 milioane de lei, după ce s-a clasat pe locul patru.

Deși a fost invitat permanent la televiziunea lui Ghiță, înaintea primului tur al alegerilor prezidențiale din mai, Ponta spunea că nu mai este apropiat de acesta și merge la orice televiziune la care este chemat.

„În nicio relație nu mai sunt. Am fost, înainte să plece în urmă cu 11 ani, destul de apropiați, dar atunci mai puțin. Eu merg la absolut toate televiziunile la care sunt invitat”,declara Victor Ponta.

În paralel, au apărut noi detalii și despre afacerile fugarului Ghiță. Jurnalistul Mihai Belu, membru în Clubul de Presă, a dezvăluit în exclusivitate pentru Realitatea PLUS că mai multe firme controlate de fugarul din Serbia au ajuns în vizorul DNA, după ce s-ar fi făcut presiuni pentru a prelua întreținerea Arenei Naționale.

„În afara de panourile de publicitate, de exclusivitatea pe publicitate din orașul București pe care o are Sebastian Ghiță, țin să spun că de câteva săptămâni procurorii DNA anchetează Direcția de Investiții din Primăria Capitalei pentru ceea ce se întâmplă la Arena Națională. A existat o presiune ca firmele să preia întreținerea Arenei Naționale.”