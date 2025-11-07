În plină explozie a prețurilor, Guvernul pune frână majorărilor de salarii și pensii pentru anul viitor! Anunțul vine de la vârful Ministerului care gestionează banii țării, iar argumentul invocat este că deja coaliția a luat decizia de înghețare prin pachetele de măsuri fiscale. Totul în condițiile în care statul a luat bani de la români pentru a acoperi gaura prin taxe și impozite. Iar suma strânsă prin impunerea CASS mamelor și pensionarilor este una infimă. Mai mult, din cauza inflației, români pierd și 300 de lei lunar.

În acest moment veniturile sunt înghețate, iar rata inflației se apropie de pragul de 10% și, de asemenea, arată studiile făcute de analiști, faptul că lunar, indirect, din cauza inflației atât de mari, oamenii pierd din venituri între 200 și 300 de lei și iată că situația s-ar putea accentua anul viitor pentru că sunt puține șanse ca executivul să vină să indexeze pensiile și salariile.

Spunea ministrul de Finanțe că nu a fost o discuție în coaliție până în acest moment, însă avem o decizie luată prin primele pachete de măsuri fiscale ce au intrat deja în vigoare și ele trebuie respectate. Deci, înțelegem că și anul viitor pensiile și salariile vor rămâne înghețate și, practic, ar fi al doilea an în care Legea Pensiilor nu este respectată și nu se face indexarea cu inflația la care se adaugă și jumătate din câștigul salarial mediu brut pe economie.

Așteptăm cu siguranță să vedem dacă vor mai exista discuții. Ar trebui să mai aibă loc o rectificare bugetară înainte de finalul anului și poate în momentul în care se poate în momentul în care încep discuțiile pentru bugetul de anul viitor, ar putea exista discuții privind veniturile românilor pentru 2026.

Cert este că și salariul minim ar putea rămâne înghețat, de principiu este ceea ce își dorește premierul Ilie Bolojan. Ar trebui să mai fie o întâlnire în această lună cu sindicatele și patronatele pentru a lua decizia finală.