Fostul ministru PSD al Finanțelor, Adrian Câciu, a lansat un atac dur după anunțul Guvernului privind execuția bugetară și presupusa reducere a deficitului. Câciu susține că execuția la 11 luni, care indică un deficit de 6,4% din PIB, contrazice narativul potrivit căruia România ar fi ascuns facturi sau s-ar fi aflat în pragul incapacității de plată. În aceste condiții, Câciu îl acuză pe Bolojan că a pus inutil povara austerității pe umerii românilor de rând.

Adrian Câciu afirmă că acuzațiile lansate în vară, conform cărora ar fi fost „ascunse” facturi de 30 de miliarde de lei, sunt infirmate de datele oficiale.

„Dacă ar fi fost adevărat, deficitul ar fi trebuit să sară la 7,2% încă din octombrie, după rectificare. În realitate, a fost 5,7%, iar nici în noiembrie nu au apărut acele ‘facturi ascunse’”, spune fostul ministru al Finanțelor.

El acuză actuala conducere a Ministerului Finanțelor că a avut nevoie de „un vinovat” și că a construit o „poveste falsă” despre riscul de retrogradare în categoria junk și despre suspendarea fondurilor europene.

„Deficitul putea rămâne la 7%. De ce a fost împins la 8,4%?”

Fostul ministru susține că, pe baza execuției la 11 luni, deficitul anual putea fi închis la 7% din PIB, așa cum prevedea legea bugetului inițial.

El ridică mai multe semne de întrebare:

De ce a fost majorată ținta de deficit la 8,4%, deși datele arătau o evoluție mai bună?

De ce a fost păstrată aceeași țintă și la a doua rectificare, în noiembrie, când era deja clar că deficitul la 11 luni va fi 6,4%?

De ce a fost necesară creșterea TVA, în condițiile în care deficitul real era sub cel programat?

Atac la Consiliul Fiscal

Câciu ironizează și pozițiile Consiliului Fiscal, care în trecut critica justificarea deficitului prin investiții:

„Acum, când investițiile sunt 89% din deficit, nu mai e ‘o tâmpenie’ să motivezi deficitul prin investiții. Probabil pentru că PSD nu mai conduce Ministerul Finanțelor”, afirmă el.

Concluzia fostului ministru

„Nu trebuia crescut TVA-ul. Datele execuției bugetare confirmă acest lucru. Ajustarea se putea face pe alte elemente”, încheie Adrian Câciu.

https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FA.Caciu%2Fposts%2Fpfbid03bxtJWf75EvSCxJVopn7Kdgn9eyHzqqSrhA1HhWiU3Jy9cQmM2k4ewGsPJf5iUKel&show_text=true&width=500