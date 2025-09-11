România nu a scăpat de riscul pierderii banilor europeni, în ciuda măsurilor fiscale adoptate recent de Guvern. Comisia Europeană și Parlamentul European au început discuțiile legate de deficitul bugetar al țării, iar termenul-limită până la care Bucureștiul trebuie să prezinte un plan credibil de redresare este 15 octombrie.

În lipsa unor măsuri suficiente și aplicabile, Bruxelles ar putea decide suspendarea fondurilor europene, ceea ce ar avea un impact major asupra economiei și investițiilor publice.

Presiune crescută de la Bruxelles

Discuțiile din forurile europene arată că situația României este tratată cu seriozitate și preocupare. Deși Guvernul a adoptat un pachet de măsuri fiscale menite să reducă deficitul, Comisia Europeană consideră că acestea ar putea fi insuficiente. Autoritățile europene cer garanții clare că planul de redresare nu este doar unul teoretic, ci că poate fi pus în aplicare rapid și eficient.

În același timp, europarlamentarii atrag atenția că România a beneficiat de resurse semnificative din partea Uniunii Europene și că nerespectarea regulilor fiscale comune riscă să submineze credibilitatea statului membru. Suspendarea sau amânarea fondurilor ar fi un semnal de avertisment nu doar pentru București, ci și pentru alte capitale europene aflate în dificultate bugetară.

Termenul-limită de 15 octombrie

Data de 15 octombrie este crucială. Până atunci, Guvernul României trebuie să transmită la Bruxelles un plan detaliat prin care să demonstreze că deficitul bugetar poate fi ținut sub control. Ulterior, Comisia Europeană și Parlamentul European vor decide dacă aceste măsuri sunt suficiente sau dacă România trebuie să suporte sancțiuni financiare.

Dincolo de caracterul administrativ al acestei proceduri, consecințele pentru România ar putea fi dramatice. Pierderea fondurilor europene ar afecta direct finanțarea proiectelor de infrastructură, investițiile în educație, sănătate și dezvoltare regională, dar și stabilitatea bugetului național, deja tensionat.

Ce este în joc pentru România

România se bazează în mare măsură pe fondurile europene pentru investiții strategice. Din cauza limitărilor fiscale și a datoriilor acumulate, bugetul național nu poate acoperi singur proiecte majore precum autostrăzi, spitale sau modernizarea școlilor. Fondurile europene reprezintă o sursă vitală de dezvoltare, iar suspendarea lor ar lăsa un gol dificil de acoperit.

În plus, o asemenea măsură ar transmite un semnal negativ investitorilor internaționali, care ar putea privi România ca pe un stat instabil din punct de vedere fiscal și politic. Ratingul de țară ar fi pus sub presiune, ceea ce ar putea duce la costuri mai mari pentru împrumuturile externe.

Reacțiile politice

La București, subiectul a generat deja dispute aprinse între putere și opoziție. Partidele din coaliția de guvernare insistă că măsurile fiscale adoptate – printre care creșteri de taxe și reduceri de cheltuieli – sunt suficiente și că discuțiile cu Bruxelles au mai degrabă un caracter tehnic decât politic.

De cealaltă parte, opoziția acuză Guvernul că a pierdut timp prețios și că măsurile luate sunt fie ineficiente, fie împovărătoare pentru mediul de afaceri și populație. Liderii opoziției avertizează că România riscă să plătească un preț greu din cauza unei gestiuni financiare iresponsabile.

Ce urmează

În următoarele săptămâni, toate privirile vor fi îndreptate spre dialogul dintre București și Bruxelles. Dacă Guvernul reușește să convingă Comisia Europeană și Parlamentul European că măsurile adoptate sunt realiste și eficiente, fondurile vor continua să fie accesate normal. În caz contrar, suspendarea lor ar putea deveni o realitate, cu efecte majore asupra economiei și a proiectelor de dezvoltare.

Pentru moment, România se află într-o cursă contra cronometru. Termenul-limită din 15 octombrie va arăta dacă măsurile fiscale adoptate sunt suficient de solide pentru a evita sancțiunile sau dacă țara va intra într-o nouă criză, de data aceasta provocată nu de lipsa banilor, ci de incapacitatea de a respecta regulile europene.

Sursa: Realitatea Financiara