Experții Fondului Monetar Internațional vor ajunge în țara noastră săptămâna viitoare. O delegație a FMI va veni la București la câteva zile după ce premierul Ilie Bolojan își va asuma răspunderea pentru cele 6 pachețele de austeritate. Experții vor discuta cu reprezentanții Ministerului Finanțelor, ai Băncii Naționale și ai mediului de afaceri, într-un moment în care prognozele indică o încetinire a creșterii economice, dar și riscuri majore pentru stabilitatea financiară a țării.

Între 3 și douăsprezece septembrie o delegație a Fondului Monetar Internațional va ajunge în țara noastră pentru a anliza starea economiei și politicilor Guvernului.

Delegația FMI se va întâlni cu oficialii români de la Ministerul de Finanțe, Banca Națională a României dar și cu cei din mediul de afaceri pentru a evalua cum se gestionează deficitul bugetar, dar și ce măsuri trebuie să se ia.

Această vizită vine într-un context destul de critic pentru țara noastră, și asta pentru că prognozele FMI arată că economia României va crește cu doar 1,6% în 2026, mult sub așteptări, iar pericolele sunt destul de mari.

La finalul acestei vizite cei de la FMI vor face și o conferință de presă în cadrul căreia vor prezenta concluziile, dar și recomandările.