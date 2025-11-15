România are nevoie de o combinație de politici și reforme structurale ambițioase pentru a sprijni creșterea și pentru a restabili sustenabilitatea fiscală, potrivit celui mai nou raport elaborat de Fondul Monetar Internaţional, în urma consultărilor de la București.

Directorii executivi ai FMI salută pachetul amplu de reforme fiscale pentru perioada 2025-2026, adoptat recent, dar unii dintre ei au recomandat prudență în aplicarea noilor măsuri fiscale pentru a evita descurajarea suplimentară a cererii interne.

Ministrul finanțelor, Alexandru Nazare, a transmis vineri seara, că aceste concluzii ale Comitetului Director al FMI confirmă faptul că România a adoptat o direcție corectă în ceea ce privește gestionarea macroeconomică.

Premierul Ilie Bolojan a anunțat recent că săptămâna viitoare va fi făcut public al treilea pachet de măsuri fiscal-bugetare, cel care vizează administrația locală și centrală, unde se vor face reduceri de personal și de cheltuieli.