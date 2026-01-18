Au distrus industria, au golit barajele, acum urmează fermele, este avertismentul exploziv lansat de Florin Zamfirescu în exclusivitate la emisiunea Tunurile pe politicieni. Actorul a răbufnit, în direct la Realitatea PLUS, după ce a aflat că acordul UE cu Mercosur a fost semnat cu zâmbete și noi promisiuni, asta în timp ce metropolele europene sunt zguduite de proteste. Mai mult, Zamfirescu avertizează că acest plan economic va face ca de acum încolo în piețe și în magazine să găsim doar produse străine, pentru că afacerile fermierilor vor fi distruse complet.

„Ne-au distrus industria, au golit barajele, ce vreți mai clar? Acum vor să distrugă fermele. Vom cumpăra… că din Argentina, că din America Latină, că din Turcia, că din nu știu unde, vom cumpăra legume pe care nu mai poate românul să le producă.

Deci, nu mai suntem lăsați, nu mai sunt oamenii lăsați să-și facă măcar, să-și asigure traiul. Uitați-vă în piețe să vedeți cum oameni serioși, îmbrăcați elegant, să zic așa, elegant, îmbrăcați corect, curat, cerșesc!

Ne prefacem că nu știm, că nu aflăm, că nu înțelegem, că nu… ne prefacem că nu e așa. Ne prefacem că nu vedem”, a declarat Florin Zamfirescu.