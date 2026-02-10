Florin Cîțu, fost premier și fost ministru al finanțelor, lansează un mesaj dur la adresa actualului șef al Guvernului, Ilie Bolojan. Acesta afirmă că declarațiile premierului privind imposibilitatea reducerii deficitului fără contracție economică sunt „greșite”, invocând propriile rezultate din 2021.

Într-o postare pe Facebook, Cîțu amintește că România „a redus deficitul bugetar în 2021, de la 9,6% la 6,7% (aprox. 20 miliarde lei), și a avut creștere economică de 6%”, subliniind diferența majoră față de situația actuală: „nu am crescut taxe — am luat doar măsuri liberale!”.

Premierul afirmase recent că „nu există nicio țară care a luat măsuri de corecție bugetară și să nu aibă o contracție a economiei”. Cîțu respinge categoric această teză și avertizează că, dacă ar fi adevărată, „atunci criza majoră ar trebui să vină în 2026, pentru că deficitul trebuie să scadă cu încă 16 miliarde lei”.

Fostul premier critică și efectele măsurilor fiscale adoptate în 2025: „În 2025, creșterea taxelor pentru o ‘corecție’ de doar 6 miliarde lei a prăbușit consumul.”

În final, Florin Cîțu transmite că soluția nu este austeritatea, ci politici economice liberale: „Deficitul poate să scadă și economia să crească — dar numai dacă faci corecția corect: măsuri liberale.”