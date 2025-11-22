Avertisement dur lansat de fostul premier Florin Cîțu privind măsurile lui Ilie Bolojan. Acesta susține că țara noastră trece printr-un regim de îngheț bugetar început în 2025 care se va prelungi până în 2026, o măsură pe care o descrie ca fiind doar o pauză mascată, fără efecte structurale reale.

Potrivit acestuia, efectele așa zis pozitive din prezent sunt doar statistice, alimentate de inflație și nu de măsuri economice solide. Statul câștigă spațiu fiscal fictiv, iar cetățenii plătesc nota. Mai mult, spune Cîțu, adevăratul cost este suportat de populație, prin scăderea puterii de cumpărare, un fenomen care ar masca absența reformelor.

Potrivit fostului premier, adevăratul cost este suportat de populație, prin erodarea puterii de cumpărare, un fenomen care ar masca absența reformelor. „Această pierdere tăcută maschează pentru scurt timp lipsa reformelor. Statul câștigă spațiu fiscal fictiv, iar cetățenii plătesc nota. Este o înlocuire a reformei prin inflație – cea mai regresivă formă de ajustare”.

