Agenția de evaluare financiară Fitch a decis vineri să mențină ratingul suveran al României la nivelul „BBB minus”,cu perspectivă negativă, semnalând riscuri majore pentru stabilitatea fiscală. Potrivit raportului, România rămâne vulnerabilă din cauza deficitelor ridicate și a creșterii accelerate a datoriei publice.

Fitch avertizează: deficite mari, datorie în creștere și risc politic ridicat

„Ratingul României este susținut de apartenența la UE, însă deficitele bugetare și de cont curent, mari și persistente, precum și polarizarea politică pun presiune pe stabilitatea macroeconomică”, arată agenția. Fitch subliniază că perspectiva negativă reflectă „deteriorarea continuă a finanțelor publice”, în ciuda măsurilor de consolidare fiscală începute de Guvernul instalat în vara lui 2025.

Agenția notează că deficitul bugetar ESA pentru 2025 ar fi fost „aproape de 8% din PIB”, iar datoria publică ar putea urca la 63% din PIB până în 2027, peste media statelor cu același rating. În plus, creșterea economică rămâne sub 1%, afectată de consolidarea fiscală și cererea externă slabă.

„Inflația ridicată rămâne o slăbiciune majoră, amplificată de majorarea TVA și de expirarea plafonului la energie”, avertizează Fitch. Deficitul de cont curent, estimat la aproape 8% din PIB în 2025, rămâne mult peste media țărilor din aceeași categorie de rating.

Agenția precizează că o eventuală acțiune negativă asupra ratingului ar putea fi declanșată de „eșecul implementării măsurilor de consolidare fiscală” sau de deteriorarea lichidității și finanțării externe. În schimb, o îmbunătățire a ratingului ar fi posibilă doar dacă România ar demonstra „progrese solide în reducerea deficitului și stabilizarea datoriei publice”.