Sfârșitul anului 2025 a fost marcat de o intensificare a dificultăților financiare în mediul de afaceri din România, reflectată de un număr ridicat de insolvențe. Potrivit datelor unei platforme de analiză financiară, citate de Agerpres, în lunile septembrie, octombrie și noiembrie au fost deschise peste 900 de dosare de insolvență în fiecare lună, iar în decembrie pragul a fost depășit, cu peste 1.000 de cazuri înregistrate. Această evoluție indică o accentuare a instabilității economice la final de an.

Bucureștiul a concentrat cel mai mare număr de insolvențe, cu 255 de dosare deschise doar în decembrie 2025, în creștere cu 48% față de aceeași lună a anului precedent. Majorări semnificative au fost raportate și în județe precum Ialomița, Constanța, Brașov, Bihor și Iași, semn că presiunile financiare au afectat afacerile la nivel național. Cele mai expuse domenii au fost restaurantele, construcțiile, transporturile rutiere și comerțul cu amănuntul.

Anul 2025 a fost unul al adaptării și al schimbărilor forțate, în care multe firme nu au reușit să depășească provocările economice. În acest context, specialiștii recomandă un comportament preventiv, bazat pe verificarea și monitorizarea constantă a partenerilor de afaceri, ca măsură esențială pentru reducerea riscurilor și menținerea sustenabilității pe termen lung.

