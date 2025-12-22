Se anunță proteste de amploare astăzi în Piața Victoriei. Fermierii ajunși deja în pragul sărăciei ies în stradă din cauza taxelor și impozitelor impuse de Guvernul Bolojan.

Începând cu ora 10, alături de aceștia va fi și realizatoarea emsiunii Culisele Statului Paralel, Anca Alexandrescu.

Oamenii spun că presiunea fiscală, costurile tot mai mari și lipsa sprijinului din partea statului îi împing spre faliment chiar înainte de sărbători.