Proprietatea lui Gigi Nețoiu, evaluată la 6 milioane de euro, a fost complet inundată din cauza urgiei meteo. Ferma de vaci Angus din Dolj a rămas fără curent, după ce mai mult de jumătate din suprafața acesteia a fost acoperită de apă.

Ferma de vaci de rasă Black Angus a lui Gigi Nețoiu, în valoare de peste șase milioane de euro, a fost inundată în urma ploilor torențiale. Afaceristul încearcă acum să salveze ce se mai poate, însă ferma a rămas fără curent electric după viitura puternică. Nețoiu acuză autoritățile că nu au întreținut albia râului din zonă și spune că nimeni nu s-a ocupat de prevenirea unei astfel de situații, deși în fermă se aflau peste 600 de viței.

Proiectul fermei, întinsă pe aproape 200 de hectare, promitea încă de la început să fie unul de mare importanță pentru industria zootehnică din România. Era considerată cea mai modernă fermă de profil din Europa. Cu toate acestea, Gigi Nețoiu susține că autoritățile române îl ignoră complet.

„Din păcate, statul nu te ajută cu nimic… încercăm să supraviețuim”, spune omul de afaceri, care afirmă că nimeni nu este interesat de situația fermierilor.

Nețoiu avertizează și că acordul UE–Mercosur îl va afecta direct. El susține că fermierii români vor fi obligați să vândă la prețuri mult prea mici din cauza concurenței neloiale și a produselor de slabă calitate provenite din America Latină.