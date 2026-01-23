Algoritmii vor stabili valoarea caselor românilor! Premierul Ilie Bolojan a dezvăluit planurile pentru un nou sistem digital de evaluare a proprietăților. Deși mecanismul va fi bazat pe prețurile reale de piață generate de un soft al Ministerului Finanțelor, șeful Executivului a dat asigurări că această schimbare nu va aduce scumpiri ale taxelor în 2027, obiectivul principal fiind corectitudinea datelor și predictibilitatea fiscală.

România se pregătește să facă pasul către un model de impozitare a proprietății aliniat standardelor europene, abandonând indicatorii contabili învechiți în favoarea valorii reale de piață. Premierul Ilie Bolojan a explicat că această schimbare este asumată prin PNRR și urmărește înlocuirea sistemului actual, bazat pe procente aplicate unor valori definite arbitrar în funcție de localitate și zonare, cu o formulă care să reflecte prețurile medii actuale din țară.

Un soft dezvoltat cu Banca Mondială pentru evaluarea automată

Pilonul central al acestei reforme este un sistem informatic aflat în lucru la Ministerul Finanțelor, dezvoltat în colaborare cu Banca Mondială. Acest soft va colecta date din sutele de mii de tranzacții imobiliare realizate anual în România, permițând determinarea valorii de piață pentru imobile specifice, fie că sunt situate în cartierul Militari din București, în Timișoara, Iași sau în zonele rurale. Sistemul este programat pentru finalizare în cursul acestui an, urmând ca din 2027 să devină accesibil atât primăriilor, cât și cetățenilor, pentru o transparență totală a bazei de calcul.

Mecanismul de reglare: Valoarea de piață versus procentul de impozitare

Deși noua bază de calcul ar putea fi mai ridicată decât actuala valoare de aproximativ 500 de euro pe metru pătrat, premierul subliniază că acest lucru nu echivalează automat cu taxe mai mari. Impozitul final este rezultatul dintre baza de piață și procentul de impozitare, iar primăriile vor avea libertatea de a ajusta aceste procente. Astfel, autoritățile locale vor putea regla nivelul taxelor astfel încât efortul fiscal al cetățenilor în 2027 să rămână comparabil cu cel din 2026.

Obiectivul reformei: „Rafinarea” datelor, nu creșterea taxelor

Premierul a insistat asupra faptului că proiectul vizează o „rafinare și o granulare” a datelor fiscale de care statul nu dispune în prezent, și nu o majorare a poverii fiscale. Scopul este crearea unui sistem predictibil și echitabil, în care impozitarea să se facă pe zone geografice bine determinate, oferind o imagine fidelă a pieței imobiliare românești în timp real.