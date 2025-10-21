Numărul falimentelor de companii la nivel mondial este estimat să crească cu 5% în 2026, marcând al cincilea an consecutiv de majorare, potrivit previziunilor realizate de firma internațională de asigurări Allianz Trade, citate de DPA.

În Germania, cea mai mare economie europeană, numărul insolvențelor este așteptat să ajungă anul viitor la 24.500 de cazuri, în creștere cu 1% față de 2025 – cel mai ridicat nivel din ultimii 12 ani. „În 2026, numărul cazurilor va ajunge la cel mai ridicat nivel din ultimii 12 ani”, a precizat Allianz Trade, companie cu sedii în Paris și Hamburg.

Potrivit directorului general al Allianz Trade, Aylin Somersan Coqui, tensiunile comerciale globale ar putea pune la încercare reziliența mediului de afaceri, sporind riscul unui efect domino în lanțurile economice.

Un alt factor de vulnerabilitate este creșterea numărului de startup-uri în Europa și Statele Unite, care se confruntă cu un risc disproporționat de insolvență. În plus, sfârșitul perioadei de boom a investițiilor în inteligența artificială (AI) ar putea genera fluctuații similare celor din perioada bulei dot-com de la începutul anilor 2000. În Germania, aceste evoluții ar putea adăuga aproximativ 4.000 de noi cazuri de faliment, potrivit raportului, notează Agerpres.

Totuși, o redresare modestă este așteptată în 2027, când numărul insolvențelor ar urma să scadă cu 4% în Germania (la 23.500 de cazuri) și cu 1% la nivel global, pe fondul măsurilor de stimulare economică adoptate de diverse guverne.

