O nouă lovitură pentru români, în prag de iarnă. Prețurile la energia electrica vor continua să crească în perioada următoare și asta din cauza majorării tarifelor reglementate pentru serviciile de sistem furnizate de Transelectrica.

Creșterea survine în principal din cauza scumpirii transportului și distribuției energiei, și a costurilor reglementate care se reflectă în prețul plătit de toți consumatorii, indiferent de furnizor.

Chiar dacă facturile nu vor crește mult pentru consumatori, această schimbare arată că prețurile din sectorul energetic continuă să urce.

Am ajuns să plătim cel mai scump curent din Europa: București, lider absolut în topul prețurilor la energie