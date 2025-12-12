Energia electrică s‑a scumpit cel mai mult în noiembrie, arată datele statistice publicate vineri. Față de aceeași perioadă a anului trecut, valoarea medie a facturilor a crescut cu peste 60%. Facturile de încălzire sunt și ele mai mari, cu aproape 20%.

Energia electrică s‑a scumpit cel mai mult în noiembrie, cu 62,36% în ritm anual, dar s‑a ieftinit cu 2,52% față de luna precedentă. Energia termică s‑a majorat cu 18,8% față de anul trecut, la fel ca prețul transportului pe calea ferată, arată datele Institutului Național de Statistică publicate vineri.

Faţă de luna anterioară, cel mai mult s-au scumpit gazele, în timp ce energie termică s-a ieftinit cu 4,05%, iar curentul electric cu 2,56%.

La servicii, majorări semnificative de preţ au consemnat transportul pe calea ferată, care s-a scumpit cu 18,59% în ultimul an, alte servicii cu caracter industrial, cu 17,02% şi reparaţii auto, electronice şi lucrări foto, cu 16,32%. Preţuri mai mici au fost înregistrate în transportul aerian, cu o scădere de 3,54%.