Inspectorii ANAF din cadrul Direcției Generale Antifraudă Fiscală – Direcția Regională Antifraudă 3 Alexandria au descoperit, în județul Prahova, o fabrică neautorizată de dispozitive electronice de vapat, ascunsă într-o hală de aproximativ 300 de metri pătrați. În interior au fost găsite materii prime, utilaje de producție și peste 169.000 de dispozitive de vapat, dintre care 1.893 ambalate și 167.147 neambalate, cu o valoare de piață estimată la 16,7 milioane de lei.

Societatea care opera fabrica nu deținea autorizările necesare pentru producerea acestor dispozitive, supuse regimului de accizare prevăzut de Codul Fiscal. Inspectorii estimează un impact financiar semnificativ, incluzând producție nedeclarată, obligații fiscale eludate și posibile acte de evaziune legate de livrări intracomunitare evaluate la aproximativ 3,8 milioane de euro.

Descoperirea a fost posibilă datorită unei acțiuni coordonate cu autoritățile fiscale dintr-un stat membru al UE, care au semnalat neconcordanțe între raportările societății în străinătate și lipsa declarațiilor în România. În plus, firmei îi fusese suspendat codul de TVA începând cu 1 noiembrie 2025, pentru neîndeplinirea obligațiilor declarative.

În timpul controlului, inspectorii nu au găsit reprezentanți ai societății la domiciliul fiscal, iar la punctul de lucru declarat au identificat doar o hală dezafectată. Totuși, în același perimetru au descoperit o a doua hală, unde funcționa fabrica ilegală.

Controlul este în plină desfășurare, iar inspectorii Antifraudă continuă verificările pentru a clarifica circuitul complet al activității și obligațiile fiscale datorate. ANAF subliniază, în acest context, importanța respectării legislației fiscale și își reafirmă angajamentul de a combate evaziunea fiscală, utilizând instrumente moderne de analiză de risc, baze de date interconectate la nivel european și soluții digitale avansate.

