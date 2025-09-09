În primele șapte luni ale anului 2025, exporturile României au urcat cu 3,7%, ajungând la 56,587 miliarde euro, în timp ce importurile au crescut cu 4,5%, la 75,899 miliarde euro, arată datele Institutului Național de Statistică (INS).

Deficitul balanței comerciale a ajuns la 19,311 miliarde euro, în creștere cu 7,1% față de aceeași perioadă a anului trecut. În luna iulie, exporturile s-au situat la 8,9 miliarde euro, iar importurile la 11,537 miliarde euro, rezultând un deficit lunar de 2,636 miliarde euro.

Principalele produse exportate și importate rămân mașinile și echipamentele de transport (47% la export și 36,2% la import) și alte produse manufacturate (27,3% la export și 28,4% la import).

În primele șapte luni ale anului, schimburile intra-UE au reprezentat peste 70% din totalul exporturilor și importurilor, în timp ce schimburile extra-UE au contribuit cu aproximativ 28% din total.

Sursa: Realitatea Financiara