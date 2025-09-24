Exporturile de grâu moale ale Uniunii Europene au totalizat 4,12 milioane de tone în perioada 1 iulie – 21 septembrie 2025, marcând o scădere de 33% față de aceeași perioadă din anul precedent, potrivit datelor publicate marți de Comisia Europeană, citate de Reuters.

România s-a detașat ca principal exportator al blocului comunitar, cu 2,07 milioane de tone, urmată la mare distanță de Lituania (620.000 t), Germania (410.000 t), Polonia (330.000 t) și Letonia (310.000 t).

Executivul comunitar a precizat că datele incomplete privind exporturile Franței – care în mod tradițional deține prima poziție în clasament – au influențat semnificativ scăderea volumului total. În plus, statisticile pentru Bulgaria și Irlanda rămân parțial raportate.

În paralel, Ucraina a anunțat că în intervalul 1 iulie – 22 septembrie 2025 a exportat 5,82 milioane de tone de cereale și leguminoase, dintre care 4,02 milioane de tone de grâu, menținând un ritm ridicat al livrărilor către piețele externe.

Sursa: Realitatea Financiara