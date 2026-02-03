Propunerea ministrului Energiei ca românii să beneficieze de o formă de sprijin pentru facturile de gaze naturale este taxată dur de un expert în energie. Acesta afirmă că există deja în legislație forme de sprijin pentru categoriile defavorizate, însă ministerul preferă o măsură nu doar „populistă”, ci și înșelătoare, pentru că ar redistribui povara facturilor pe ascuns, tot asupra consumatorilor.

În timp ce românii își calculează cu teamă facturile la energie, Guvernul vine cu o nouă propunere: introducerea voucherelor pentru gaze. Deși măsura este prezentată ca un sprijin rapid pentru populație, experul în energie Dumitru Chisăliță atrage atenția că România are deja un cadru legal funcțional – Legea consumatorului vulnerabil – care ar trebui îmbunătățit, nu dublat printr-un nou program.

„De aici vine și suspiciunea – această acțiune seamănă mai mult cu populism decât cu o politică publică. Populismul funcționează simplu – nu construiește soluții pe termen lung, ci livrează măsuri rapide, ușor de înțeles și ușor de prezentat în fața camerelor. Un voucher este exact acest tip de instrument – ușor de comunicat, atractiv electoral, dar discutabil ca eficiență la modul general”, scrie expertul, într-o analiză a Asociației Energia Inteligentă.

Potrivit acestuia, una dintre vulnarabilitățile majore ale acestei inițiative este aceea că voucherele ar fi finanțate chiar din banii suplimentari plătiți de consumatori în urma scumpirii gazelor, de pe urma căreia tot statul ar ieși în câștig.

„Statul va da vouchere din banii pe care îi vor plăti consumatorii suplimentar (un consumator care locuiește într o casă va plăti suplimentar pe gaze 200 lei/lună și va primi un voucher de 100 lei/lună!!!!)”, arată Chisăliță.

În plus, măsura acordă aceeași sumă tuturor beneficiarilor, indiferent de venituri sau consum, ceea ce creează situații absurde: pentru un pensionar cu venit minim, factura la gaze poate reprezenta 71% din venituri, în timp ce pentru o familie cu salariul minim procentul scade la 11%.

Specialiștii avertizează că introducerea unui nou program paralel riscă să genereze confuzie, costuri administrative suplimentare și o redistribuire inechitabilă a poverii financiare. Propunerea lor este ca eventualele vouchere să fie finanțate din fonduri private, nu din banii consumatorilor, și să fie acordate strict pe criterii transparente de venit, avere și eficiență energetică.