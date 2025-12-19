Lia Olguța Vasilescu a făcut dezvăluiri explozive despre felul în care a fost anchetată și judecată, confirmând afirmațiile șefei Curții de Apel București despre presiunile uriașe puse pe anumite dosare în epoca Kovesi–Coldea. Într-un dialog cu Anca Alexandrescu, edilul Craiovei a povestit cum a aflat că era urmărită, cum au fost interceptate inclusiv discuții din primărie și cum colegi de-ai săi au fost supuși unor presiuni pentru a o denunța.

În exclusivitate la Culisele Statului Paralel, Vasilescu a vorbit deschis despre presiunile exercitate asupra judecătorilor, despre acuzațiile care i-au fost aduse și despre modul în care avocații au preluat cazul său. Ea a rememorat momentele tensionate din sala de judecată, a descris modul în care procurorii încercau să influențeze deciziile și a subliniat că, în ciuda tuturor obstacolelor, a întâlnit magistrați care au judecat corect și au consemnat în motivări abuzurile din dosar.

Anca Alexandrescu: Ați știut că doamna Arsenie a fost cea care v-a judecat atunci?

Lia Olguța Vasilescu: Nu, nu am știut, nu am recunoscut-o nici acum zilele acestea când a tot fost pe posturile de televiziune. Îmi aduc aminte doar când am intrat în sală că mi s-a părut că e ca un copil. Era foarte frumoasă, dar foarte tânără. M-am temut un pic tocmai pentru că mi s-a părut că este foarte tânără pentru cazul respectiv care, știți și dumneavoastră foarte bine că bubuia pe toate posturile de televiziune, a fost foarte mediatizat la vremea respectivă, și, apropo de chestiunea asta, cred că ar trebui să clarificăm care au fost încadrările mele.

Anca Alexandrescu: Haideți în primul rând să clarificăm. Puteți să spuneți public că v-ați așteptat să fiți arestată pentru că cineva v-a spus dinainte că veți fi arestată?

Lia Olguța Vasilescu: Da, m-am așteptat să fiu arestată, am avut informația cred că cu un an înainte când s-au apucat de dosarul meu, asta pentru că vorbeam ce nu trebuie la televiziuni și deranjam și atunci s-a luat hotărârea ca să mi se facă un dosar, au încropit repede ceva, acest dosar fațadă care este deja celebru, dar nu am știut cât de grav a fost ce s-a întâmplat în spate, în sensul că nu am știut la vremea respectivă că sunt urmărită peste tot, nu am știut că am interceptări nu numai de telefoane, am avut inclusiv în spațiul privat. Acum vreo 2 ani am făcut renovarea primăriei și constructorul mi-a spus că a găsit doi kilometri de cabluri care erau în primărie prin toate birourile. Este explicabil acest lucru pentru că după ce am avut acces la dosar am văzut că se înregistra inclusiv în săli de ședințe în care eu nu călcam. Chiar erau acolo stenograme despre discuții ale unor polițiști care intraseră noaptea în primărie cu paznicul, l-au rugat pe paznic să îi lase să se adăpostească de ploaie și vorbeau despre fotbal. Asta ca să înțelegeți până unde se ajunsese. Am aflat ulterior că au fost colegi de-ai mei din primărie, unul dintre ei luat de pe stradă din fața blocului și dus într-un hotel să fie anchetat, chiar și cu niște forme de tortură asupra lui ca să mă denunțe, adică lucruri foarte, foarte grave care s-au întâmplat.

Anca Alexandrescu: Ce înseamnă forme de tortură?

Lia Olguța Vasilescu: Adică timp de 7 ore nu i-au permis accesul la toaletă deși era aproape să aibă probleme.

Anca Alexandrescu: Vreau să mai lămurim un lucru. În așa zisul documentar Recorder și în spațiul public a apărut acuzația că vezi Doamne că domnul ministru Radu Marinescu v-a reprezentat pe dumneavoastră în acest proces. Și aș vrea să lămuriți acest lucru.

Lia Olguța Vasilescu: Nu, domnul Radu Marinescu a fost cu mine doar la primele două înfățișări, adică a fost cu mine la DNA deși nu era penalist dar era singurul avocat pe care îl cunoșteam la vremea respectivă, era coleg de partid și l-am rugat să mă însoțească. I-am spus de pe drum că voi fi arestată, el nu credea, mă rog, a fost și o discuție acolo în care mie îmi venea să râd la DNA, când mi-au explicat care sunt acuzațiile.

Era vorba de 4 infracțiuni de luare de mită constând în capital de imagine. Adică se văruiseră niște blocuri de niște oameni de afaceri, unii aveau legături cu primăria, alții nu aveau nicio legătură, eu solicitasem într-o conferință de presă să vină oricine dorește să ne ajute ca să văruim centrul istoric al Craiovei pentru că urma un festival foarte important în oraș, și pentru că am făcut această cerere și s-au văruit blocurile respective s-a considerat că eu ar urma să iau voturi, deci peste o lună erau alegerile, pentru că pe mine m-au reținut în campania electorală, și că ar urma să beneficiez de capital de imagine. Dar nici măcar nu avuseseră loc alegerile, adică o prostie, când mi-au spus lucrurile astea îmi venea să râd. Adică mă rețineți pentru asta, pe bune, nu e în regulă.

