Anca Alexandrescu revine la Realitatea PLUS în această seară de la ora 21:00. Candidata independentă la Primăria Capitalei este invitata lui Laurențiu Botin într-o ediție specială a emisiunii Culisele Statului Paralel.

Ce mișcări se fac pe frontul alegerilor, cine s-ar putea retrage din cursă și cât de disperat e sistemul vedeți totul în această seară. Discutăm și despre ultima minciună a ministrului rezist.

Ce spune Ionuț Moșteanu după acuzațiile privind diploma de facultate, ce scuze penibile a prezentat oficialul însărcinat cu apărarea țării, cine îi cere demisia, dar și ce am aflat despre celebra bătălie cu drona de la Plopul Înalt, vedeți la televiziunea poporului.

Iar la cum arată situația, Ilie Bolojan ar trebui să-și scrie chiar acum demisia. Reforma pensiilor a primit aviz negativ și de la CSM, iar pierderea banilor UE e inevitabilă.

Prinde sau nu anul nou premierul la Palatul Victoria, aflați totul de la ora 21:00, doar de la Realitatea PLUS.