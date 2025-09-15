Luni, la Palatul Cotroceni, secretarul general al Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), Mathias Cormann, a anunțat că evaluarea economică decisivă pentru aderarea România la OCDE este programată pentru luna martie 2026.

Cormann a fost primit de președintele Nicușor Dan, căruia i-a transmis felicitări pentru alegerea în funcție și a subliniat importanța acestei etape în procesul de aderare. Oficialul a precizat că, până în prezent, 15 dintre cele 25 de comitete ale OCDE au emis evaluări pozitive privind pregătirea României, însă este nevoie de eforturi suplimentare pentru a îndeplini toate cerințele tehnice.

„Cred că este momentul pentru un efort final pentru a finaliza cerințele tehnice”, a declarat Cormann, exprimându-și încrederea că România va reuși să încheie cu succes procesul de aderare.

Sursa: Realitatea Financiara

