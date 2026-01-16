România a devenit cea mai ieftină țară din Uniunea Europeană la capitolul „Alimente și băuturi nealcoolice”, cu prețuri care reprezintă doar 78% din media comunitară. Potrivit celor mai recente date Eurostat, acest indicator este aproape perfect aliniat cu puterea de cumpărare a populației, în condițiile în care PIB-ul per capita la paritatea puterii de cumpărare a urcat la 77% față de media UE.

România a devenit oficial cel mai ieftin stat din Uniunea Europeană în ceea ce privește produsele alimentare și băuturile nealcoolice, prețurile de la noi reprezentând doar 78% din media comunitară. Potrivit datelor publicate de INS și bazate pe calculele Eurostat din decembrie 2025, țara noastră este urmată în acest clasament al accesibilității de Slovacia (84%) și Polonia (87%). La polul opus, Luxemburg și Danemarca rămân cele mai scumpe destinații pentru coșul de alimente, cu prețuri care depășesc media UE cu până la 24%.

În timp ce România conduce la ieftinătatea alimentelor, vecinii din Bulgaria dețin recordul pentru cele mai mici prețuri la alte categorii esențiale, precum băuturile alcoolice și tutunul, îmbrăcămintea sau întreținerea locuinței. Totuși, cele două țări împart prima poziție pentru cele mai scăzute costuri în sectorul recreerii, sportului și culturii, unde prețurile sunt la doar 64% din media europeană. Contrastul este izbitor față de țări precum Irlanda, care este de peste două ori mai scumpă decât media UE la alcool și tutun, sau Danemarca, unde serviciile de cazare și restaurantele sunt cu aproape 50% mai costisitoare decât în restul blocului comunitar.

Din perspectiva puterii de cumpărare, performanța economică a României arată o convergență solidă cu standardele europene. În anul 2024, Produsul Intern Brut (PIB) pe locuitor a atins 77% din media Uniunii Europene, depășind ușor Ungaria (76%) și distanțându-se semnificativ de Bulgaria, care rămâne la 66% din media UE. Liderul absolut al bunăstării este Luxemburg, care depășește media comunitară cu 145%, un rezultat influențat masiv de numărul mare de lucrători transfrontalieri care contribuie la economie fără a fi rezidenți.

În ansamblu, indicatorii nivelului prețurilor pentru consumul final arată o Europă cu diferențe majore de cost: dacă pentru un coș standard de bunuri și servicii media UE este de 100 de euro, un cetățean din Danemarca trebuie să plătească 141 de euro pentru același volum, în timp ce un român achită doar 64 de euro, iar un bulgar 61 de euro. Astfel, România și Bulgaria rămân cele mai accesibile state membre, oferind cel mai mic cost al vieții raportat la media europeană, într-un peisaj economic în care țările nordice și Irlanda continuă să exercite cea mai mare presiune asupra bugetelor gospodăriilor.