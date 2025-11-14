România, Lituania, Finlanda şi Irlanda sunt singurele țări din Uniunea Europeană unde s-a înregistrat un declin al economiei, potrivit datelor preliminare publicate, vineri, 14 noiembrie, de Oficiul European de Statistică (Eurostat).

Produsul intern brut a crescut cu 0,2% în zona euro şi cu 0,3% în Uniunea Europeană în trimestrul trei din 2025, în comparație cu precedentele trei luni, când s-a înregistrat un avans de 0,1% în zona euro şi de 0,2% în blocul comunitar.

În rândul statelor membre UE pentru care sunt disponibile datele, în trimestrul trei din 2025, comparativ cu precedentele trei luni, cel mai semnificativ avans al economiei a fost înregistrat în Suedia (1,1%), Cipru (0,9%) şi Polonia (0,8%), singurele scăderi fiind în România şi Lituania (minus 0,2%), Finlanda şi Irlanda (minus 0,1%).

În comparație cu trimestrul trei din 2024, Produsul intern brut a crescut cu 1,4% în zona euro şi cu 1,6% în Uniunea Europeană în perioada iulie-septembrie 2025, după un avans de 1,5% în zona euro şi de 1,6% în blocul comunitar, în trimestrul doi din acest an, potrivit Agerpres.

Țările în care a fost înregistrat cel mai semnificativ avans

În rândul statelor membre UE pentru care sunt disponibile datele, în trimestrul trei din 2025, în comparație cu precedentele trei luni, cel mai semnificativ avans al economiei a fost înregistrat în Irlanda (12,3%), Polonia (3,7%) şi Cipru (3,6%), singurul declin fiind în Finlanda (minus 0,9%).

De asemenea, datele Eurostat arată că numărul de angajaţi a crescut cu 0,1% în zona euro şi cu 0,2% în Uniunea Europeană, în trimestrul trei din 2025, comparativ cu precedentele trei luni. În trimestrul doi din 2025, numărul de angajaţi a crescut cu 0,1% în ambele zone.

Spre deosebire de trimestrul trei din 2024, numărul de angajaţi a crescut cu 0,5% în zona euro şi cu 0,6% în Uniunea Europeană în perioada iulie-septembrie 2025, după un avans de 0,6% în zona euro şi de 0,4% în blocul comunitar, în trimestrul doi din 2025.

Potrivit datelor publicate vineri de Institutul Naţional de Statistică (INS), în România, Produsul intern brut a scăzut cu 0,2% în termeni reali în trimestrul III al acestui an, în comparație cu trimestrul precedent, după un avans de 1% în T2 faţă de T1.

Faţă de acelaşi trimestru din anul 2024, Produsul intern brut a înregistrat o creştere de 1,6%, pe seria brută, şi de 1,4% pe seria ajustată sezonier.

În perioada ianuarie-septembrie 2025, economia a crescut cu 0,8% comparativ cu perioada similară a anului trecut, pe seria brută, şi cu 1,4% pe seria ajustată sezonier.

