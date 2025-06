Consilierul guvernatorului BNR, Eugen Rădulescu, acuză politicienii că vor să inventeze taxe care nu există în Europa.

Consilierul guvernatorului BNR, Eugen Rădulescu, acuză politicienii că vor să inventeze taxe care nu există în Europa, cum ar fi taxa pe tranzacţii bancare, în loc să scoată ANAF de sub influenţa politicului şi să reducă sumele neîncasate din TVA, de 9 miliarde euro pe an.

”Cea mai mare problemă pe care o avem o reprezintă neîncasarea veniturilor statului. ANAF trebuie profesionalizată şi scoasă de sub influenţe politice sau de altă natură, care transformă într-un rateu de proporţii. De ce? Vorbim despre neîncasare de TVA de 9 miliarde de euro în fiecare an. Eu am spus la un moment dat că sunt 9 miliarde de lei. Nu, am greşit, erau 9 miliarde de euro, am crezut că e vorba despre lei, pentru că mi se părea imposibil ca statul român să se lasă jefuit cu sume de această proporţie şi să nu facă nimic. Ridicăm din umeri”.

Eugen Rădulescu a atras atenţia că România nu încasează 30% din TVA, în timp ce media Uniunii Europene este de 6%, iar în Ungaria este de 2,3%.

”Noi nu încasăm 30% şi vorbim despre alte formule de a încasa bani la buget, când avem această hemoragie extraordinară. Bulgaria are vreo 7% din TVA neîncasat, Bulgaria va intra în euro. Noi stăm pe margine şi ne uităm. Mai există pentru TVA şi soluţia taxării inverse. Ea se aplică şi la noi pentru câteva produse unde nu mai există fraudă pe TVA”.

Oficialul BNR a spus că cel mai important lucru este acum profesionalizarea şi depolitizarea ANAF.

”În momentul în care ai mari fraude la ANAF, iar tu te faci că te uiţi în altă direcţie este absurd. Şi dacă se ia această decizie pentru ANAF, tot nu se va rezolva în câteva minute. Nu se va rezolva de azi pe mâine, admiţând că va exista o decizie politică pentru depolitizarea ANAF. Şi atunci cred că nu există alternativă la creşterea unor taxe”, a declarat el.

În ceea ce priveşte taxa pe tranzacţiile bancare, Eugen Rădulescu a spus că ea a fost aplicată de Venezuela şi că este o chestiune absurdă.

”Vrem să facem România ca Venezuela, să aplicăm o asemenea taxă care este o chestiune absurdă. Cine spune aşa ceva nu înţelege ce înseamnă economia de piaţă. Îşi imaginează că ia măsuri în care banii vor veni din cer. Noi avem cea mai mică monetizare din toată Uniunea Europeană. Vrem să taxăm tocmai activitatea bancară? Dar cine a făcut în Europa aşa ceva vreodată? Vrem să fim Venezuela? Asta facem, dacă facem asta. Venezuela a aplicat această măsură. Dacă noi vrem să aducem ţara la nivelul Venezuelei, asta facem. Este o aberaţie.”, a spus el.

Consilierul BNR a amintit că prin OUG 116/2018 a fost introdusă o taxă bancară fără consultarea BNR, dar ea nu a fost aplicată pentru că agenţiile de rating au spus că dacă va fi introdusă ”România intră în junk în secunda doi. Nu putem vorbi de aiureli. Sunt alte soluţii”, a mai spus Eurgen Rădulescu.

În opinia lui, o astfel de soluţie este rezolvarea problemelor de la ANAF, care trebuie să înveţe întâi să-şi facă treaba, să facă ceea ce are de făcut şi după aceea ”să inventăm taxe care nu există în Europa”.

În privinţa măsiurilor care ar trebui luate, el consideră că TVA ar putea fi mărit cu 2 puncte procentuale, fără să ”fie o gaură în cer”, în paralel cu eliminarea reducerilor de taxe, cu excepţia celor pentru alimente de bază şi medicamente. Eugen Rădulescu spune că TVA este, în medie, de 14%.

”Am auzit că cei din HORECA spun că, dacă ar plăti şi ei taxe ca toată lumea, ar deveni infractori. Să înveţe să facă lucruri mai eficient, mai cu grijă pentru consumator. Nu să primească ajutoare sociale nejustificate. Ele au fost justificate în pandemie, dar au trecut 4 ani. Nu ar trebui să mai existe scheme de sprijit, cu excepţia alimentelor de bază şi medicamentelor. Nimic altceva. Nu mă pot pronunţa pe energie”.

De asemenea, Eugen Rădulescu crede că accizele la tutun, alcool şi băuturi cu zahăr ar trebui să crească

„ANAF nu e în stare să încaseze cel mai simplu impozit de pe lume şi vrem să-l facem să facă impozit pe venituri, când noi nu suntem în stare să ştim ce venituri au oamenii. Ca să poţi să faci un impozit progresiv trebuie să ai venitul global. Mai angajăm încă 50.000 de oameni la ANAF şi rezolvăm problema obsesiei pe care o are stânga, ca nu cumva cineva să câştige din muncă. Trebuie să câştigăm numai aia care nu plătim TVA, care furăm statul neplătind plătim TVA. Asta cu impozitul progresiv spunem toată Europa civilizată are impozit progresiv. Da, aşa este, dar toată Europa civilizată nu lucrează manual la ANAF şi toată Europa civilizată are neplată de TVA de 6%, noi avem 30%. Hai să rezolvăm problemele care sunt grave în economie şi după aceea ne gândim la cai verzi de pereţi”, a mai spus Eugen Rădulescu.