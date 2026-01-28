Datele care arată că măsurile adoptate de Ilie Bolojan au fost un eșec. Încasările din TVA după majorare au crescut cu aproape 11% față de anul trecut.

Potrivit execuției bugetare, din taxa pe valoare adăugată au ajuns la buget 133 de miliarde de lei.

Majorarea TVA a dus la creșterea inflației și a scăzut consumul

Creșterea este mică, dar efectele majorării TVA au fost dezastruoase.

După majorarea cotei standard la 21% și a cotei reduse la 11%, inflația a explodat, consumul a scăzut, iar rata șomajului a ajuns la aproape șase procente.

Potrivit INS, rata inflației în ultima lună a anului 2025 a fost de 9,7%.

Cel mai mult s-au scumpit alimentele de bază, serviciile și energia electrică.