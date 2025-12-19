Eșec total pentru Nicușor Dan: doar câțiva magistrați și-au arătat disponibilitatea de a merge la Cotroceni dintr-o listă de sute de persoane, și de a vorbi cu șeful statului despre problemele din justiție. Încă din campania electorală, Nicușor Dan a spus ca se va implica activ în justiție cu toate ca nu are competență în acest sens.

Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat că aproximativ 12 magistrați și-au exprimat dorința de a participa la întâlnirea programată pentru data de 22 decembrie, la Palatul Cotroceni, eveniment dedicat integrității din sistemul judiciar. Aflat la Londra, șeful statului a precizat că interesul pentru acest demers este unul ridicat, peste 50 de persoane transmițând deja materiale și puncte de vedere care vizează disfuncționalitățile din Justiție.

Conform declarațiilor prezidențiale, evenimentul ar putea include atât o componentă publică, cât și una confidențială, oferind astfel protecție magistraților care doresc să semnaleze probleme sensibile fără a se expune public. Deși obiectivul principal este identificarea problemelor de integritate, președintele a subliniat importanța asigurării dreptului la replică pentru persoanele vizate de eventuale acuzații, considerând firesc ca orice critică publică să beneficieze de un răspuns argumentat.

Această inițiativă vizează stimularea unei dezbateri reale în societate despre funcționarea sistemului judiciar. Deși inițial Nicușor Dan plănuia să participe la o ședință a Consiliului Superior al Magistraturii abia după finalizarea unui raport detaliat, acesta a admis că amploarea dezbaterii actuale ar putea accelera calendarul, raportul urmând să fie finalizat mai devreme decât se estimase.