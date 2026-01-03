Sunt erori grave la calcularea impozitului pentru mașini și locuințe în 2026 – este mesajul mai multor români. Judecătoarea Mădălina Afrăsinie a spus în direct pentru Realitatea PLUS că impozitul pentru apartament este anul acesta de 15 ori mai mare, pentru că au înregistrat o suprafață dublă față de cea din realitate.

„145 de lei… este un BMW hibrid SH… și pentru că a fost considerat, mă rog, ca hibrid, Euro 6 este norma de poluare, a fost de 145 de lei. Anul ăsta, 2222 de lei.

Probabil trebuie să plătesc și impozitul unor mașini de prin Ucraina sau din Republica Moldova. Glumesc, vă dați seama. Problema este alta: ei au greșit inclusiv la apartament pentru că, mă rog, uitându-mă pe ghiseul.ro, am constatat că eu stau într-un duplex, o suprafață de 156 de metri pătrați, suprafață pe care eu nu o dețin.

Iar impozitul s-a dus de anul trecut, de la 484 de lei (și nu vă imaginați că stau în buricul Bucureștiului, stau undeva pe la margine, în sectorul 6), anul acesta plătesc aproape 1000 de lei, și asta dacă plătesc până pe 31 martie. Dacă depășesc 31 martie, o să mă duc cu impozitul la 1200 și ceva, în condițiile în care, repet, nu am suprafața menționată de ei pe ghiseul.ro. Nu știu de unde au luat-o.

Sunt la niște prieteni de familie, iar discutând cu ei, mi-am dat seama că eu sunt norocoasă, pentru că un apartament construit în ’63, cu o suprafață de 42 sau 43 de metri pătrați, anul trecut a plătit un impozit de 100 de lei, anul acesta 8000 de lei”, declarat Mădălina Afrăsinie pentru Realitatea PLUS.