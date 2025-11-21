Retragerea lui Makaveli a produs un val de mobilizare în rândul suveraniștilor, iar Anca Alexandrescu, beneficiara acestui gest, explică în direct cum vede viitorul campaniei și ce strategii pot fi aplicate pentru a transforma această mișcare într-un avantaj electoral.

În paralel, candidații sistemului resimt presiunea sondajelor, care arată o scădere vizibilă a încrederii publice. Manevrele disperate ale acestora, menite să recâștige terenul pierdut, vor fi analizate în detaliu de Laurențiu Botin și Anca Alexandrescu.