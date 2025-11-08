Avertisment de la vârful BNR! Economistul șef susține că România trebuie să își asigure energia și mâncarea în așa fel, dar să și exporte! Totul în condițiile în care în ambele industrii strategice țara noastră este dependentă de importuri. Valentin Lazea mai spune că avem cea mai mare inflație și cel mai mare deficit din Europa, iar salariile în țara noastră nu ar trebui să crească mai rapid decât productivitatea, iar pensiile să nu crească mai rapid decât salariile.
„Deficitul bugetar, deficitul de cont curent, inflația, au fost indicatori care n-au interesat aproape pe nimeni dintre decidenți. Și, ca atare, România a ajuns pe ultimul loc din Uniunea Europeană la acești trei indicatori. Salariile să nu crească mai rapid decât productivitatea, și asta an de an, pe termen lung.
Salariile să nu crească mai repede cât productivitatea, pensiile să nu crească mai repede cât salariile, integrarea mai deplină a economiei în lanțurile de producție europene, chiar dacă tendințele și tentațiile acum sunt de fiecare pe barba lui, fiecare economie să se descurce cum poate; asigurarea autosuficienței și chiar unui excedent în materie de energie și de produse alimentare.
Un stat trebuie să aibă acest minim de existență, ca să spun așa, energie și alimente încât să-și satisfacă necesitățile interne și chiar să exporte”, a declarat Valentin Lazea.
Sursa: Realitatea Financiara