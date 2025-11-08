„Deficitul bugetar, deficitul de cont curent, inflația, au fost indicatori care n-au interesat aproape pe nimeni dintre decidenți. Și, ca atare, România a ajuns pe ultimul loc din Uniunea Europeană la acești trei indicatori. Salariile să nu crească mai rapid decât productivitatea, și asta an de an, pe termen lung.

Salariile să nu crească mai repede cât productivitatea, pensiile să nu crească mai repede cât salariile, integrarea mai deplină a economiei în lanțurile de producție europene, chiar dacă tendințele și tentațiile acum sunt de fiecare pe barba lui, fiecare economie să se descurce cum poate; asigurarea autosuficienței și chiar unui excedent în materie de energie și de produse alimentare.

Un stat trebuie să aibă acest minim de existență, ca să spun așa, energie și alimente încât să-și satisfacă necesitățile interne și chiar să exporte”, a declarat Valentin Lazea.