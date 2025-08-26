Taxarea inversă, măsură anunțată de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, săptămâna trecută, pare să fie soluția de ieșire din impas pentru economia României, susțin specialiștii în finanțe.

Extinderea taxării inverse poate ajuta România să reducă diferența de TVA dintre sumele estimate și cele încasate, în prezent de peste 9 miliarde de euro, susține economistul Adrian Negrescu. El pledează pentru continuarea extinderii taxării inverse în Pachetul 3 de măsuri fiscale ale Guvernului Bolojan. „Avem nevoie de soluții pentru susținerea economiei și cred că Pachetul 3, pe care sper să îl vedem aprobat până în octombrie, să se focuseze pe astfel de demersuri”, a explicat Negrescu marți 26 august.

„Extinderea taxării inverse în economie reprezintă o măsură vitală pentru viitorul economiei, iar efectele se vor vedea în creșterea rapidă a veniturilor bugetare din zona de TVA. Măsura salutară anunțată de ministrul Nazare ar trebui extinsă la majoritatea sectoarelor dinamice din economie, care au legătură cu consumul”, a explicat analistul economic Adrian Negrescu.

Guvernul pregătește taxarea inversă pentru piețari, potrivit ministrului Finanțelor, Alexandru Mazăre.

Alte propuneri pentru Pachetul 3 includ creșterea valorii tichetelor de masă și reducerea taxelor pe salariul minim.

„Nu cred că vor fi probleme în a convinge Comisia Europeană de necesitatea acestui demers menit, în esență, să reducă gap-ul de TVA de peste 9 miliarde de euro, cel mai mare din UE. Sper ca măsura să fie extinsă în Pachetul 3 alături de alte câteva soluții despre care am mai spus că sunt prioritare, din punctul meu de vedere, precum creșterea valorii tichetelor de masă de la 40 la 50 de lei și reducerea treptată a taxelor pe salariul minim”, a mai spus Negrescu.

Fondul Proprietatea, element cheie în Pachetul 3

„La cât de mare este inflația, valoarea actuală a tichetului de masă a devenit irelevantă și este nevoie să o corelăm cu prețurile reale din magazinele alimentare și restaurante. Tot în Pachetul 3 văd ca fiind esențiale eliminarea impozitului pe construcții speciale și adoptarea unui set de măsuri pentru dezvoltarea unui ecosistem de finanțare alternativă a companiilor românești prin intermediul Fondului Proprietatea”, a explicat analistul economic.

Pentru acest lucru, este însă necesară listarea la bursă a companiilor de stat profitabile, spune el.

„Există o mulțime de fonduri internaționale interesate de România și care așteaptă să intre în piață prin astfel de vehicule investiționale, cu un brand sănătos și listat la Bursa de Valori București. Avem nevoie de soluții pentru susținerea economiei și cred că Pachetul 3, pe care sper să îl vedem aprobat până în octombrie, să se focuseze pe astfel de demersuri”, consideră analistul economic Adrian Negrescu.

