Economistul Radu Georgescu este de părere că posibila plecare a grupului Carrefour de pe piața din România reprezintă cel mai clar semnal că economia autohtonă se confruntă cu probleme din ce în ce mai serioase. „Pe scurt, Carrefour spune în situațiile financiare că România a intrat în recesiune din cauza măsurilor de austeritate”, afirmă acesta, într-o analiză realizată după anunțul retailerului francez.

Potrivit estimării lui Radu Georgescu, situațiile financiare publicate de companie la Bursa de la Paris denotă o scădere abruptă a vânzărilor, iar explicația se regăsește chiar în situațiile financiare ale retailerului.

„Ei spun că în România consumul scade din cauza măsurilor de austeritate luate de noul Guvern!!

Este cel mai puternic mesaj de atenționare dat de o companie asupra economiei din România. Este un raport financiar publicat pentru acționari și depus la Bursa de la Paris. Datele financiare publicate de Carrefour arată că românii sunt afectați puternic de inflație și de creșterile de taxe. De asemenea, arată că economia României a intrat în recesiune în trimestrul III 2025”, a argumentat Georgescu.

De ce este important să înțelegem informațiile financiare publicate de Carrefour?

Prezentarea detaliată a cifrelor de piață pe care le-a înregistrat retailerul francez în România ajută și la stabilizarea unei legături de cauzalitate între scăderea vânzărilor și deciziile majore în plan economie al guvernului Bolojan. „Pe scurt, Carrefour spune în situațiile financiare că România a intrat în recesiune din cauza măsurilor de austeritate. Carrefour confirmă ce simt firmele antreprenoriale din România. Va urma o perioadă foarte complicată din punct de vedere economic”, arată în analiza sa economistul care, în mai multe rânduri, și-a exprimat opinia că România se îndreaptă spre o criză economică profundă, asemănătoare celei din perioada 2008–2010.

