Economistul Radu Georgescu lansează un avertisment dur privind sustenabilitatea finanțelor publice ale României. Într-o analiză recentă, acesta a afirmat că țara se apropie de un punct critic în care dobânzile împrumuturilor contractate de stat vor deveni nesustenabile, iar singura soluție va și o nouă majorare de taxe.

„România alocă mai mult pentru plata dobânzilor decât pentru Învățământ sau Apărare,” a subliniat Georgescu, facând o comparație între serviciul datoriei publice, care a ajuns să consume 4,8% din PIB și alocarea bugetară pentru Educație, de numai 3,5% din PIB.

Potrivit acestuia, datoria publică a crescut accelerat în ultimii 15 ani, ajungând la peste 1.020 de miliarde de lei. Georgescu avertizează că statul nu va reuși să achite integral obligațiile financiare și va continua să se împrumute pentru a plăti ratele și dobânzile scadente.

„Dacă situația se menține, România riscă să ajungă în punctul în care nu va mai putea acoperi nici măcar dobânzile aferente datoriei,” a explicat economistul, adăugând că acest scenariu ar putea genera un dezechilibru economic major.

În plus, Georgescu critică modul în care au fost folosite fondurile atrase prin împrumuturi, susținând că o mare parte au fost direcționate către consum și creșterea aparatului bugetar, în detrimentul investițiilor strategice. Acest model, spune el, a contribuit la adâncirea discrepanțelor regionale și la o dezvoltare inegală.