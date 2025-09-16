Analistul economic Adrian Negrescu atrage atenția că scumpirea alimentelor de bază nu este generată de eliminarea plafonării adaosului comercial, așa cum se vehiculează în spațiul public, ci de măsurile fiscale adoptate de Guvernul Bolojan și de liberalizarea tarifelor la energia electrică. Potrivit acestuia, ideea că producătorii și comercianții urmăresc să majoreze prețurile fără motiv este incorectă și ar avea scopul de a masca adevăratele cauze ale valului de scumpiri.

„Este falsă ideea că alimentele se vor scumpi radical doar pentru că se renunță la plafonarea adaosului comercial. Cauzele reale sunt majorarea TVA și, mai ales, scumpirea energiei electrice”, a declarat Negrescu, într-o intervenție la Realitatea Plus.

Economistul susține că nici apelul la controale ale ANAF nu-și are rostul, pentru că există instrumente și instituții care pot verifica eventualele creșteri speculative de prețuri. „Nu cred că vreun comerciant va încerca să majoreze excesiv prețurile în acest moment, având în vedere scăderea puterii de cumpărare. Oamenii sunt mult mai atenți și caută produse ieftine”, a explicat el.

Potrivit lui Negrescu, prețurile alimentelor cresc deja, indiferent dacă plafonarea adaosului este menținută sau nu, din cauza confuziei între plafonarea adaosului comercial și o presupusă plafonare a prețului final la raft.

„Prețurile alimentelor s-au majorat din cauza majorării taxelor (TVA, accize etc.) și mai ales a scumpirii energiei cu 60% în august, nu speculativ, așa cum se lasă de înțeles atunci când se cere intervenția ANAF. (…) În marea lor majoritate, comercianții și-au redus marja de câștig la minimul posibil, pentru că tuturor le-au scăzut vânzările pe fondul inflației”, a mai explicat Negrescu.

Guvernul nu intenționează să prelungească plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază după data de 30 septembrie, potrivit unor surse citate de Realitatea Plus. În acest context, este de așteptat ca românii să se confrunte cu un nou val de scumpiri, chiar înaintea sezonului rece, perioadă în care și cheltuielile de întreținere cresc semnificativ.

Măsura de plafonare, introdusă în 2023, a limitat adaosul comercial la maximum 20% pentru comercianți și procesatori.

Produsele vizate de plafonare până acum:

pâine albă simplă (300–500 g)

ouă M

ulei de floarea-soarelui

carne de pui și porc

zahăr, făină, mălai

legume și fructe proaspete

Potrivit unor analiști economici, renunțarea la plafonarea adaosului comercial ar putea duce la o creștere cuprinsă între 12% și 15% a prețurilor produselor esențiale din coșul zilnic, iar impactul se va resimți puternic în luna noiembrie.

Marile lanțuri de magazine au avertizat că această decizie ar putea genera un „dezastru economic” pentru consumatori. Motivul invocat este că cea mai mare parte a costurilor suplimentare se va reflecta direct în prețul final al produselor.