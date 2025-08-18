Noua prognoză a CFA România estimează o creștere economică aproape stagnantă, dar unii dintre respondenți nu exclud nici scenariul intrării în recesiune. Noile cifre reflectă un nivel scăzut de încredere în dinamismul economic, pe fondul incertitudinilor legate inclusiv de eficiența măsurilor de austeritate luate de guvernul Bolojan.

CFA România: Deficitul bugetar și datoria publică în creștere, inflația și deprecierea leului par inevitabile

Deficitul bugetului de stat prognozat pentru anul 2025 a crescut ușor față de exercițiul anterior, ajungând la o valoare medie estimată de 7,6% din PIB. Totodată, datoria publică, calculată ca procent din PIB, este anticipată să se majoreze la 59% în următoarele 12 luni, potrivit Asociației CFA România.

Inflația în creștere, leul în scădere

Cea mai semnificativă modificare negativă este rata anticipată a inflației pentru orizontul de 12 luni (august 2026), care a crescut față de luna precedentă, ajungând la 6,46%. La momentul realizării sondajului, rata oficială a inflației transmisă de INS era de 5,66%.

În ceea ce privește cursul de schimb EUR/RON, aproximativ 94% dintre participanți anticipează o depreciere a leului în decurs de un an. Valoarea medie estimată pentru orizontul de 6 luni este de 5,1015 lei/euro, iar pentru 12 luni, de 5,1716 lei/euro. Ultima cotație oficială BNR, din 14 august, indica un curs de 5,062 lei/euro.

Piața imobiliară: stagnare sau scădere. Actualele prețuri sunt supraevaluate

Referitor la evoluția prețurilor proprietăților rezidențiale din orașe, 69% dintre participanți anticipează o stagnare în următoarele 12 luni, în timp ce 31% prevăd o scădere. De asemenea, 69% consideră că prețurile actuale sunt supraevaluate, iar 31% le consideră corect evaluate.

Indicatorul de Încredere Macroeconomică: semnale de recesiune

„În condițiile confirmării ratingului de țară și stabilirii pachetului fiscal, componenta de anticipații s-a majorat. Însă, pe fondul deteriorării economiei, componenta de condiții curente a continuat să scadă. În ansamblu, nivelul indicatorului și al ambelor sale componente indică în continuare condiții de recesiune”, a declarat Adrian Codirlașu, CFA, președinte al Asociației CFA România.

Sondajul privind evoluția economiei este realizat lunar de peste 14 ani de Asociația CFA România și reflectă anticipațiile analiștilor financiari pentru un orizont de timp de un an. Este realizat în ultima săptămână a fiecărei luni, iar participanții sunt membri ai Asociației CFA România și candidați pentru nivelurile II și III ale examenului CFA.

Asociația CFA România este organizația profesioniștilor în investiții din România, deținători ai titlului Chartered Financial Analyst (CFA), calificare administrată de CFA Institute (SUA). În prezent, organizația are peste 270 de membri certificați.