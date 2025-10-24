Sectorul serviciilor de piață prestate întreprinderilor din România arată semne pozitive de reziliență și creștere. Conform celor mai recente date publicate de Institutul Național de Statistică (INS), cifra de afaceri din acest sector a înregistrat o ușoară, dar constantă, majorare în primele opt luni ale anului, comparativ cu perioada similară din 2024.

Care sunt sectoarele de servicii pentru afaceri care au tras economia în sus și cele care au scăzut

Datele Institutului Național de Statistică (INS) dezvăluie o imagine nuanțată a evoluției cifrei de afaceri din serviciile de piață prestate întreprinderilor în primele opt luni ale anului 2025. Deși tendința generală este de creștere, performanța variază semnificativ pe sectoare.

1. Bilanț Ianuarie – August 2025: Motoarele creșterii și frânele

Pe ansamblu, cifra de afaceri B2B, în serie brută, a crescut cu 0,7% față de aceeași perioadă din 2024. Această creștere a fost susținută de două domenii cheie:

Sector (Série Brută, Ian-Aug) Variație Față de 2024 Observații Comunicații +4,5% Cel mai puternic avans. Alte servicii pentru întreprinderi +1,7% Ritm constant de creștere.

În schimb, anumite sectoare au înregistrat contracții semnificative, acționând ca o frână pentru economia generală:

Sector (Série Brută, Ian-Aug) Variație Față de 2024 Observații Producție video, TV & difuzare -20,8% Cea mai mare scădere. Transporturi -0,5% Scădere marginală. Servicii IT și în Tehnologia Informației -0,1% Scădere minoră într-un sector crucial.

Notă: Ca serie ajustată (eliminând sezonalitatea), creșterea totală a fost de 0,3%.

2. Analiza lunară: august 2025

Luna august a adus scăderi sezoniere comparativ cu iulie, dar o creștere solidă comparativ cu anul trecut.

August 2025 vs. Iulie 2025 (Serie Brută)

Pe ansamblu, s-a înregistrat o scădere de 12,9%, specifică lunilor de vacanță. Toate sectoarele au raportat scăderi notabile, conduse de:

Transporturi: -15,9%

Alte servicii pentru întreprinderi: -14%

Servicii IT: -9,8%

August 2025 vs. August 2024 (Serie Brută)

Privind interanual, cifra de afaceri totală a crescut cu 1%. Motorul acestei creșteri a fost, surprinzător, sectorul IT:

Servicii IT și Tehnologia Informației: +11,8% (singurul sector cu o creștere majoră).

În același timp, scăderi au fost raportate la: Producție video/TV (-17,2%), Comunicații (-2,6%), Transporturi (-1,3%).

Notă: Ca serie ajustată, creșterea interanuală (August 2025 vs. August 2024) este și mai robustă, ajungând la +4,4%, un semnal puternic de îmbunătățire a activității B2B.