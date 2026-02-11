Economia americană a oferit o surpriză majoră în ianuarie, după ce a creat 130.000 de locuri de muncă, mai mult decât dublu față de estimările analiștilor, care mizau pe doar 55.000. Evoluția confirmă rezistența celei mai mari economii din lume într-un context global tensionat.

Rata șomajului a coborât la 4,3%, sub prognoza de 4,4%, semnalând o piață a muncii mult mai dinamică decât anticipau economiștii, care mizau pe o cifră neschimbată, scrie Le Figaro.

Și salariile au fost, în luna ianuarie, cu 4,5% mai mari față de anul precedent.

Cifrele oficiale publicate miercuri arată că SUA continuă să depășească așteptările, alimentând optimismul privind evoluția economică din 2026 și faptul că o serie dem măsuri economice ale administrație Trumpl, chiar dacă au fost contestate inițial, și-au dovedit viabilitatea.