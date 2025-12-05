Produsul intern brut a înregistrat o creștere cu 1,6% pe seria brută și de 1,4% pe seria ajustată sezonier față de același trimestru din anul 2024, potrivit INS.

În perioada ianuarie-septembrie 2025, Produsul Intern Brut (PIB) a înregistrat o creștere de 0,8% pe seria brută și de 1,4% pe seria ajustată sezonier, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2024. Seria ajustată sezonier a PIB-ului trimestrial a fost recalculată, dar nu a înregistrat diferențe majore față de estimările anterioare.

PIB-ul estimat pentru trimestrul III 2025 a fost de 484.091,6 milioane lei (prețuri curente) pe seria ajustată sezonier, marcând o ușoară scădere de 0,2% față de trimestrul II 2025, dar o creștere de 1,4% față de trimestrul III 2024. Pe seria brută, PIB-ul trimestrului III 2025 a fost de 514.555,1 milioane lei (prețuri curente), indicând o creștere de 1,6% față de T3 2024.

PIB-ul estimat pentru întregul interval 1 ianuarie – 30 septembrie 2025 a fost de 1.412.657,3 milioane lei (prețuri curente), reflectând o creștere reală de 1,4% față de perioada similară a anului 2024.

Contribuția Ramurilor Economice la Creșterea PIB (Ianuarie – Septembrie 2025)

La creșterea PIB de 0,8% (seria brută) din primele nouă luni ale anului 2025, față de 2024, au contribuit pozitiv următoarele ramuri economice și impozite:

Ramura Economică Contribuție la PIB Ponderea la formarea PIB Creșterea volumului de activitate Construcții +0,5% 6,3% +8,5% Agricultura, silvicultura, pescuitul +0,2% 3,5% +6,8% Informații și comunicații +0,2% 7,3% +2,9% Impozite nete pe produs +0,3% 10,1% +2,9%

Contribuții negative la creșterea PIB au fost înregistrate de:

Activități profesionale, științifice și tehnice; servicii administrative și suport: -0,3% (volum de activitate scăzut cu 3,7%, pondere 8,2%).

(volum de activitate scăzut cu 3,7%, pondere 8,2%). Industria: -0,1% (volum de activitate diminuat cu 0,4%, pondere 16,8%).

Alte ramuri, precum Comerțul, Intermedierile financiare și Asigurările, Administrația Publică sau Tranzacțiile Imobiliare, nu au contribuit semnificativ la creșterea PIB-ului (volumul lor de activitate s-a modificat nesemnificativ sau s-a diminuat ușor).

Utilizarea PIB și Impactul Exportului Net

Din perspectiva utilizării PIB, evoluția din primele nouă luni ale anului 2025 s-a datorat, în principal:

Formării brute de capital fix: A avut cea mai mare contribuție pozitivă ( +1,2% ), volumul acesteia majorându-se cu 4,6%.

A avut cea mai mare contribuție pozitivă ( ), volumul acesteia majorându-se cu 4,6%. Cheltuielii pentru consumul final al gospodăriilor populației: A contribuit pozitiv cu +0,3%, volumul său crescând cu 0,5%.

În schimb, cheltuielile pentru consumul final al administrațiilor publice (individual și colectiv) au înregistrat scăderi, contribuind negativ cu -0,1% fiecare.

Un impact negativ semnificativ l-a avut exportul net (-0,8%), din cauza unei discrepanțe între creșterea exporturilor de bunuri și servicii (+3,7%) și majorarea mai pronunțată a importurilor de bunuri și servicii (+5,1%).