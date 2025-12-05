Produsul intern brut a înregistrat o creștere cu 1,6% pe seria brută și de 1,4% pe seria ajustată sezonier față de același trimestru din anul 2024, potrivit INS.
În perioada ianuarie-septembrie 2025, Produsul Intern Brut (PIB) a înregistrat o creștere de 0,8% pe seria brută și de 1,4% pe seria ajustată sezonier, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2024. Seria ajustată sezonier a PIB-ului trimestrial a fost recalculată, dar nu a înregistrat diferențe majore față de estimările anterioare.
PIB-ul estimat pentru trimestrul III 2025 a fost de 484.091,6 milioane lei (prețuri curente) pe seria ajustată sezonier, marcând o ușoară scădere de 0,2% față de trimestrul II 2025, dar o creștere de 1,4% față de trimestrul III 2024. Pe seria brută, PIB-ul trimestrului III 2025 a fost de 514.555,1 milioane lei (prețuri curente), indicând o creștere de 1,6% față de T3 2024.
PIB-ul estimat pentru întregul interval 1 ianuarie – 30 septembrie 2025 a fost de 1.412.657,3 milioane lei (prețuri curente), reflectând o creștere reală de 1,4% față de perioada similară a anului 2024.
Contribuția Ramurilor Economice la Creșterea PIB (Ianuarie – Septembrie 2025)
La creșterea PIB de 0,8% (seria brută) din primele nouă luni ale anului 2025, față de 2024, au contribuit pozitiv următoarele ramuri economice și impozite:
|Ramura Economică
|Contribuție la PIB
|Ponderea la formarea PIB
|Creșterea volumului de activitate
|Construcții
|+0,5%
|6,3%
|+8,5%
|Agricultura, silvicultura, pescuitul
|+0,2%
|3,5%
|+6,8%
|Informații și comunicații
|+0,2%
|7,3%
|+2,9%
|Impozite nete pe produs
|+0,3%
|10,1%
|+2,9%
Contribuții negative la creșterea PIB au fost înregistrate de:
- Activități profesionale, științifice și tehnice; servicii administrative și suport: -0,3% (volum de activitate scăzut cu 3,7%, pondere 8,2%).
- Industria: -0,1% (volum de activitate diminuat cu 0,4%, pondere 16,8%).
Alte ramuri, precum Comerțul, Intermedierile financiare și Asigurările, Administrația Publică sau Tranzacțiile Imobiliare, nu au contribuit semnificativ la creșterea PIB-ului (volumul lor de activitate s-a modificat nesemnificativ sau s-a diminuat ușor).
Utilizarea PIB și Impactul Exportului Net
Din perspectiva utilizării PIB, evoluția din primele nouă luni ale anului 2025 s-a datorat, în principal:
- Formării brute de capital fix: A avut cea mai mare contribuție pozitivă (+1,2%), volumul acesteia majorându-se cu 4,6%.
- Cheltuielii pentru consumul final al gospodăriilor populației: A contribuit pozitiv cu +0,3%, volumul său crescând cu 0,5%.
În schimb, cheltuielile pentru consumul final al administrațiilor publice (individual și colectiv) au înregistrat scăderi, contribuind negativ cu -0,1% fiecare.
Un impact negativ semnificativ l-a avut exportul net (-0,8%), din cauza unei discrepanțe între creșterea exporturilor de bunuri și servicii (+3,7%) și majorarea mai pronunțată a importurilor de bunuri și servicii (+5,1%).